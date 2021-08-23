Elbistan’a bir ulaşım yatırımı daha
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Elbistan ilçesine bağlı Gündere ve Topallı mahallelerinin toplamda yaklaşık 14 kilometrelik yolunda bakım onarım çalışması gerçekleştiriyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kentin her noktasında kesintisiz ulaşım sağlanması adına seferber oluyor. Bu kapsamda, Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin yeni çalışma noktası Elbistan’ın Gündere ve Topallı mahalleleri oldu. Gündere Mahallesi’nin ilçeyle bağlantısını sağlayan 6 kilometrelik yolunda asfaltlama çalışması gerçekleştiriliyor. İlçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki mahallede gerçekleştirilen son çalışmayla birlikte, daha önce yapımı tamamlanan Söğütlü - Ambarcık istikameti üzerinden kesintisiz ulaşım sağlanabilecek. Diğer bir adres Topallı Mahallesi’nde ise malzemeli bakım çalışmaları devam ediyor. Malatya sınırında yer alan mahallenin toplamda 8 kilometre uzunluğa sahip deforme yolu baştan uca iyileştiriliyor. Bölgedeki çalışma tamamlandığında mahalle yoluyla Elbistan - Malatya Karayolu’nun bağlantısı sağlanmış olacak.
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