Elbistan’a Etiyopyalı gelin!

Etiyopya’da birbirlerine gönlünü kaptırıp evlenme kararı alan Etiyopya vatandaşı Mekdes Tedesse (25) ile Kahramanmaraşlı Ahmet Elma (45) Elbistan ilçesinde yaptıkları davullu zurnalı düğün ile dünya evine girdi.



Türk firmasının yapımını üstlendiği demiryolu projesinde çalışmak üzere işçi olarak Etiyopya’ya giden Kahramanmaraşlı Ahmet Elma ile dayısının lokantasında çalışan Mekdes Tedessa, garson müşteri diyaloğuyla başlayan tanışıklıklarını evlilikle noktaladı.



2016 yılında başlayan tanışıklığın devamında ailelerin de onayı ile nişanlanan çift, yapılan davullu zurnalı düğünde doyasıya eğlendi. Halaylar çekilip, yöresel oyunların oynandığı düğünde akraba ve arkadaşları da çifti yalnız bırakmadı.



Hayatının en mutlu gününü yaşadığını belirten Ahmet Elma: “Bir Türk firmasının yaptığı demir yolu projesinde çalışmak üzere Etiyopya gitmiştim. Yaklaşık 7 yıldır o projede çalışıyorum. Eşim dayısının lokantasında çalışıyordu. Kendisiyle orada tanıştık. Bize uzak bir ülke olmaları ve tanımadıkların dolayı biraz zor oldu ama sonra bana güvendiler. Orada yaklaşık 4 yıl arkadaşlık ettik, oranın kültürüne göre nişan yaptık. Türk konsolosluğunda resmi nikahımızı yaptık. Daha sonra Türkiye’ye Elbistan’a geldik. Şu an çok mutluyuz. Kendisi Türkiye’yi çok seviyor. Düğünümüze katılan bütün herkese teşekkür ediyorum.



Eşim ile Amharca, Türkçe ve İngilizce karışımı üç dil ile anlaşmaya çalışıyoruz. Ortaya güzel bir şeyler çıkıyor. Annem kendisini çok seviyor, kendisi de kısa süre içerisinde bize uyum sağladı.” İfadelerini kullandı.



Öğrendiği birkaç cümle Türkçe ile düğününe katılanlara teşekkür eden Mekdes Tedessa da, mutlu bir gün yaşadığını eşi, ailesi ve Türkiye’yi çok sevdiğini söyledi.

Etiyopya’nın 2014 yılına girdiği yeni yıl gecesinde evlenen çift, Etiyopyalıların da yeni yılını kutladı.