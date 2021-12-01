Elbistan’a mevsimin ilk karı yağdı, lastikçilerde kuyruk oluştu

Elbistan’da akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli fırtına sabah saatlerinde yerini kara bıraktı. Erken saatlerden itibaren yağmaya başlayan kar doğayı beyaza bürüdü.

Güne kar sürpriziyle uyanan vatandaşlar işe gitmekte zorlanırken, esnaflar da dükkân önlerinde biriken karı küredi.

1 Aralık’tan itibaren kış lastiği takması zorunlu olan ticari araçların yanı sıra, yağan karla birlikte hususi oto sahipleri de lastikçilerin yolunu tuttu. Lastikçilerde uzunca kuyruklar oluşturan sürücüler saatlerce sıra beklemek zorunda kaldı.

Vatandaşlar kar yağışından dolayı kayganlaşan yolarda kaza yapmamak için kış lastiği taktırmak için sıra beklediklerini söyledi.

İşletmeci Durdu Polat, kar yağışının işleri yoğunlaştırdığını belirterek, oluşan yoğunluk nedeniyle kuyruk oluştuğunu söyledi.