Elbistan’da 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz iddiası

Elbistan cumhuriyet başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada: “Elbistan İlçesinde bir kız çocuğunun cinsel istismar edilmesi olayı ile ilgili bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında çıkan haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Olayın Cumhuriyet Başsavcılığımızca öğrenilmesi üzerine derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış, olayın şüphelisi 28/04/2021 tarihinde gözaltına alınmıştır.

Suç mağdurunun yaşının küçük olması sebebiyle uzmanlar eşliğinde beyanının alınabilmesi amacıyla Kahramanmaraş Çocuk İzleme Merkezinde ifadesinin alınması işlemlerine devam edilmektedir.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca suça yönelik delillerin eksiksiz bir şekilde toplanması konusunda Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gerekli talimatlar verilmiştir.

Olayla ilgili soruşturma işlemleri titizlikle yürütülmektedir.” İfadelerine yer verildi.