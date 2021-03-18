Elbistan’da 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferinin 106.yıl dönümü programı
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferinin 106.yıl dönümü dolayısı ile program düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 18.03.2021, 12:01 18.03.2021, 12:15
Elbistan’daki program Cumhuriyet Meydanında yapıldı.
Törende Kaymakam Özkan Demir, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Ragıp Kul tarafından Atatürk büstüne çelenk sunuldu.
Şehitler için yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Cumhuriyet Meydanındaki törenin ardından programa Milli Eğitim Müdürlüğü Misak-ı Milli Konferans Salonunda devam edildi.
12°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 18 Mart 2021
|İmsak
|05:12
|Güneş
|06:32
|Öğle
|12:45
|İkindi
|16:09
|Akşam
|18:49
|Yatsı
|20:04
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|28
|63
|2. Galatasaray
|29
|61
|3. Fenerbahçe
|29
|58
|4. Trabzonspor
|29
|52
|5. Alanyaspor
|29
|49
|6. Hatayspor
|29
|46
|7. Gaziantep FK
|29
|46
|8. Karagümrük
|29
|41
|9. Göztepe
|29
|39
|10. Sivasspor
|28
|37
|11. Antalyaspor
|29
|36
|12. Konyaspor
|28
|33
|13. Malatyaspor
|28
|31
|14. Rizespor
|28
|31
|15. Kasımpaşa
|29
|31
|16. Kayserispor
|28
|31
|17. Ankaragücü
|28
|29
|18. Başakşehir
|29
|29
|19. Erzurumspor
|29
|27
|20. Denizlispor
|28
|24
|21. Gençlerbirliği
|28
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|26
|53
|2. Samsunspor
|26
|51
|3. Adana Demirspor
|26
|48
|4. Altay
|26
|47
|5. İstanbulspor
|26
|47
|6. Altınordu
|26
|46
|7. Ankara Keçiörengücü
|26
|43
|8. Tuzlaspor
|26
|41
|9. Bursaspor
|26
|37
|10. Ümraniye
|26
|37
|11. Bandırmaspor
|26
|35
|12. Boluspor
|26
|29
|13. Adanaspor
|26
|28
|14. Menemenspor
|26
|28
|15. Balıkesirspor
|26
|26
|16. Akhisar Bld.Spor
|26
|25
|17. Ankaraspor
|26
|16
|18. Eskişehirspor
|26
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|30
|71
|2. M. United
|29
|57
|3. Leicester City
|29
|56
|4. Chelsea
|29
|51
|5. West Ham
|28
|48
|6. Liverpool
|29
|46
|7. Everton
|28
|46
|8. Tottenham
|28
|45
|9. Aston Villa
|27
|41
|10. Arsenal
|28
|41
|11. Crystal Palace
|29
|37
|12. Leeds United
|28
|36
|13. Wolverhampton
|29
|35
|14. Southampton
|29
|33
|15. Burnley
|29
|33
|16. Brighton
|28
|29
|17. Newcastle
|28
|28
|18. Fulham
|29
|26
|19. West Bromwich
|29
|18
|20. Sheffield United
|29
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|27
|63
|2. Barcelona
|27
|59
|3. Real Madrid
|27
|57
|4. Sevilla
|27
|54
|5. Real Sociedad
|27
|45
|6. Real Betis
|27
|42
|7. Villarreal
|27
|40
|8. Granada
|27
|36
|9. Levante
|27
|35
|10. Celta de Vigo
|27
|34
|11. Athletic Bilbao
|27
|34
|12. Valencia
|27
|30
|13. Osasuna
|27
|29
|14. Cádiz
|27
|29
|15. Getafe
|27
|28
|16. Real Valladolid
|27
|26
|17. Elche
|27
|24
|18. Deportivo Alaves
|27
|23
|19. Eibar
|27
|22
|20. Huesca
|27
|20