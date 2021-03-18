Elbistan’da 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferinin 106.yıl dönümü programı

Elbistan’daki program Cumhuriyet Meydanında yapıldı.

Törende Kaymakam Özkan Demir, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Ragıp Kul tarafından Atatürk büstüne çelenk sunuldu.

Şehitler için yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Cumhuriyet Meydanındaki törenin ardından programa Milli Eğitim Müdürlüğü Misak-ı Milli Konferans Salonunda devam edildi.