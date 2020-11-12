Elbistan’da 2021 kırsal mahalle yılı olacak!

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, muhtarlar toplantısının ardından kırsal mahallelere ziyaret gerçekleştiriyor.

Gürbüz ve beraberindeki heyet mahalleleri yaya olarak gezip sorunları yerinde tespit ediyor. 2021 yılı bahar aylarında başlatılacak olan çalışmalar için planlamalar hazırlanıyor.

Muhtarların bildirdiği sorunları yerinde görmek için kırsalı ziyaret ettiklerini belirten Başkan Gürbüz yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“ Öncelikle şunu ifade etmek isterim, bu programımız teknik anlamda bir değerlendirme gezisidir. Sultan Korusu köylerimizi geziyoruz. 2021 yılında biz özellikle kırsal mahallelere girmeyi hedefliyoruz. Çünkü şehir merkezimizde KASKİ’ nin içme suyu ve kanalizasyonla ilgili yatırımları söz konusu. Dolayısı ile biz bu dönemi kırsal mahallelerimize hizmetle geçireceğiz. Kent merkezimizde öncelikle muhtarlarımızla bir değerlendirme toplantısı yaptık. Taleplerimi o toplantıda değerlendirdik. Kendi yatırım programlarımızı çıkardık. Büyükşehir belediyemizle beraber yapacağımız yatırımları entegre yapmayı planlıyoruz. Çünkü grup yollarımız, içme suyu, kanalizasyon ve arıtmalarımız büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda. Mahalle içi yolarımız, rekreasyonlarımız Elbistan Belediyesinde. Biz inşallah bahar ayları ile birlikte hem stabilize yollar, hem kilit parke kaplamalar hem çocuk oyun grupları parklar ve ağaçlandırma çalışmalarıyla beraber kırsala çok yoğun ve hızlı bir şekilde giriş yapmayı planlıyoruz. Kırsal mahalle gezilerimizde muhtarlarımızı ziyaret ediyoruz, vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz, evlerine konuk oluyoruz. Onları dinliyoruz, onlara bir şey anlatmaktan ziyade beklentileri neler onları dinliyoruz. Sorunları yerinde tespit ediyoruz. Bu çalışmalardan beklentimiz, inşallah baharla beraber noktasal çözümleyici müdahalelerde bulunmaktır. Kendi bütçemizi buna göre organize ediyoruz.”

Muhtarlar ve vatandaşlar da Belediye Başkanı Gürbüz’ün ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, yaşadıkları sorunların Mehmet Gürbüz tarafından giderileceğine inançlarının tam olduğunu söyledi.