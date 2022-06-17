Elbistan’da 33 bin 900 öğrenci karne heyecanı yaşadı

Elbistan’da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören 33 bin 900 öğrenci karne alarak 3 aylık yaz tatili girdi.

Elbistan’da 2021-2022 eğitim-öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin ve eğitim camiasının atılımıyla Battalgazi İlkokulu’nda karne dağıtım töreni düzenlendi.

Sınıfları ziyaret eden Milli Eğitim Müdürü Çetin, öğrencilerle sohbet ederek, tatili iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Karnedeki notların öğrenci, öğretmen ve ailenin ortak sorumluluğu olduğunu belirten Çetin: “Elbistan'da 34 bine yakın öğrencimiz bugün itibarıyla karnesini aldı. Bir yıldır yüz yüze eğitim dönemi geçiren öğrenci ve öğretmenlerimiz yoğun bir emeğin sonucunda bugün itibarıyla yılı tamamlamış olacaklar. Bu bir yıllık süreçte emeği geçen öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve velilerimizi olağan üstü çaba ve başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Karne hepimizin karnesidir, sadece öğrenciye özel bir belge değildir. Oradaki başarı ya da başarısızlık addedeceğimiz durumlar aslında hem veliyi hem öğrenciyi hem de öğretmeni, yani hepimizi ilgilendiren bir durumdur. Karnedeki notlarla ilgili öğrencilerin öz güvenini zedeleyici ve bir takım olumsuz durumlar ortaya çıkarıcı yorumlar yapmamak tüm velilerimizden isteğimizdir. Öğrencilerimizin iyi bir tatil dönemi geçirmelerini diliyorum.