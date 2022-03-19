Elbistan’da 4 aracın karıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Elbistan’da dört aracın birbirine çarptığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı. Otomobiller kullanılamaz hale geldi.
KAHRAMANMARAŞ 19.03.2022, 14:33 19.03.2022, 18:49
Edinilen bilgiye göre, Kızılcaoba Mahallesi Veysel Karani Caddesi üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsü belirlenemeyen 34 ELB 46 Plakalı araç ile Gizem P.’nin kullandığı 32 GE 068 plakalı otomobil, Adem Ö’ye ait 46 EM 680 plakalı otomobil ve Hasan K.’nin kullandığı 33 NSK 33 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücülerden Gizem P. İle yanında yolcu olarak bulunan Dilek P. Yaralandı.
Sağlık ekiplerince Elbistan devlet hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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