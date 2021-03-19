Elbistan’da ‘Alışveriş Bayramı’ Bu Hafta Yeniden Düzenlenecek

Pandemi sürecinde zor günler geçiren yerel esnafa destek olmak için Elbistan Belediyesi öncülüğünde Dulkadiroğlu Caddesi esnaflarının katılımı ile alışveriş bayramı düzenlenmiş, yapılan özel indirimlerle hem esnaf hem de alışveriş yapan vatandaş kazanmıştı.

Yansımaları incelemek üzere Dulkadiroğlu caddesinde esnaf ziyareti gerçekleştiren Başkan Gürbüz, esnafların alışveriş bayramı günlerinin tekrarlanması talebi ile karşılaştı.

Esnafın ve vatandaşın memnun kaldığı alışveriş günlerini sürdürmeyi planladıklarını belirten Elbistan Belediye Başkanı Gürbüz şunları söyledi