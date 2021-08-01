Elbistan’da altyapısı tamamlanan yollar asfaltla kaplanıyor

Elbistan’da KASKİ, ARMADAŞ ve AKEDAŞ’ın altyapı çalışmalarını tamamladığı cadde ve sokakların sıcak asfalt kaplaması sürüyor.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, altyapısı tamamlanan Yeşilyurt Mahallesi’nde de sıcak asfalt kaplamasına geçtiklerini söyledi.

Kentin yol ve kaldırım sorunlarının bir biri ardına çözülmeye başlandığını belirten Başkan Gürbüz: “Yol ve şehrin kentsel alt yapısı belediyenin asli görevidir. Bunların tamamlanması gerekiyor. Özellikle içme suyu ve kanalizasyon yatırımlarının tamamlandığı yerlerde biz zaten vatandaşımıza asfalt sözü vermiştik. Biz bir taraftan şehrin alt yapısıyla ilgili çalışmalarımızı yürütürken, diğer taraftan sosyal kültürel altyapının gereği olan festivalleri ve vatandaşımızın özellikle pandemi sonrası ekonomik sıkıntılarını aşabilmek adına, ben ekonomi festivali diyorum aslında bunlara çünkü özellikle yurtdışındaki vatandaşlarımızın kente gelmesiyle beraber şehirde yaklaşık 500 milyon liralık bir nakit girdisi oluştu. Bu vatandaşımıza can suyu olarak geldi. Ben gurbetçi vatandaşlarımızın kente gelmesinden, vatandaşlarımızın eğlenmesinden, kültürel etkileşimden, sosyal ve sportif etkileşimden son derece mutluyum memnunum. Sabah akşam vatandaşlarımızın arasındayım. Gecenin ikisine üçüne kadar festival alanında geziyorum. Görüşmek isteyen tüm vatandaşlarımızla orada görüşüyorum. Ve onlardan dinliyorum yapılan çalışmalardan etkinliklerden memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Onların görüşlerine başvuruyorum.

Gelinen nokta şu ki, Elbistan’da şuanda vatandaşımız çok mutlu. Şunu da özellikle tekrar ifade etmek istiyorum ki, altyapısı tamamlanmayan yerlerde yol çalışmasını bekleyeceğiz. Çünkü KASKİ’nin kanalizasyon, ARMADAŞ’ın doğalgaz ve AKEDAŞ’ın elektrik hatlarını yer altına alma çalışmaları bizim yeni yapmış olduğumuz yolları tekrardan kaldırabilir. Bu da atıl bir para olur, kaynakların israfı anlamına gelir ki, biz buna müsaade etmeyeceğiz. Onun için vatandaşlarımızın anlayışına sığınıyorum. Altyapısı tamamlanan yolların yapımını sürdürüyoruz, bugün Yeşilyurt Mahallesi’nde bunu yapıyoruz. İnşallah kırsal mahallelerimiz ve merkezdeki kaldırımların da kilit parke çalışmalarının tamamlanmasıyla beraber kısa vadede Elbistan’daki yol sorununu ortadan kaldırmış olacağız.