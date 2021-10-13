Elbistan’da altyapısı tamamlanan yolların asfalt kaplaması sürdürülüyor

Elbistan’da altyapısı tamamlanan yollar sıcak asfalt ile kaplanıyor.

Belediyeden daha önce yapılan açıklamada, alt yapı çalışmaları tamamlanmayan yollarda çalışmaların bitirilmesinin beklendiği belirtilmişti.

Açıklama doğrultusunda altyapısı tamamlanan yollar planlamaya uyularak sıcak karışım asfalt ile kaplanıyor.



Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte sorunsuz bir alt yapıya kavuşacak olan kentin her yanında çalışan bir ekip görmek mümkün.

Alt yapı çalışmalarının testleri tamamlanan yollarda sıcak karışım asfalt kaplaması yapılırken, test süreci devam eden yollarda ise geçici onarım yapılıyor.

Çalışmaları takip eden Elbistan Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili Adnan Doğan, kurumların altyapı çalışmalarını bitiren raporları sunmalarının ardından hazır hale getirilen yolları asfalt kapladıklarını söyledi.



Şehrin yol durumuyla ilgili geniş kapsamlı planlama yaptıklarını belirten Doğan yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Elbistan şu anda şantiye alanı gibi. KASKİ, AKEDAŞ ve ARMADAŞ’ın çalışmaları nedeniyle kazı yapılıyor. Hatların döşenmesi ve test sürecinin tamamlandığını belirten raporların sunulmasının ardından hazır hale getirilen yolları sıcak karışım asfalt ile kaplıyoruz. Hattı döşenip ancak test süreci tamamlanmayan yollarda ise sürecin tamamlanmasını bekliyoruz.

Süreci tamamlanmayan yollarda beklemek durumundayız. İki iş yapıp kentimizin bütçesini heba edemeyiz. Elbistan’ın heba edilecek bir kuruşu bile yoktur.

Test süreci içerisinde çok önemli aksaklık yaşanan bölgelerde geçici yama çalışması yapıyoruz. Altyapısı tamamlandığında ise planlamalarımız doğrultusunda sıcak asfalt kaplaması yapıyoruz.

Yapılan altyapı çalışmaları şehrimizi uzunca bir süre idare edebilecek durumda. Yani bu şu anlama geliyor, kısa süre içerisinde Elbistan alt yapısıyla, yollarıyla kaldırımlarıyla tertemiz, düzenli bir şehir haline gelecektir” ifadelerini kullandı.