Elbistan’da arıcılara ‘besleme şekeri’ desteği

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil ve Kahramanmaraş Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Güzel’in katıldığı programda kayıtlı üreticilere kovan sayısına göre şeker dağıtıldı.

Arıcılara çiçekler açıncaya kadar ki geçiş dönemi için arılarını beslemeleri amacıyla şeker devlet destekli şeker dağıtıldığını belirten Kahramanmaraş Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Güzel: “ Tarım ve Orman Bakanlığı’mıza üreticilerimize verdiği arı yemi desteği için çok teşekkür ediyorum. Bu mevsimde çiçeklenme olmadığı için arılarımızın beslenmesi için şeker dağıtımı yapıldı. Bu desteklerin sürmesini bekliyoruz. Kahramanmaraş genelinde bin 700 arıcımıza toplam 108 ton şeker dağıtıldı. Arıcılarımıza torbası 325 liradan şeker verilmesi çok büyük bir destek oldu. Desteklerinden dolayı bakanlığımıza ve bakanlık personelimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Şeker desteğinden faydalanan arıcılar da, emeği geçenlere ve katkı sunanlara teşekkür ettiler.