Elbistan’da “Başbuğ Alparslan Türkeş Hatıra Ormanı” oluşturuldu

Elbistan’da Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) kurucu lideri merhum Alparslan Türkeş adına hatıra ormanı oluşturuldu.

Binlerce fidan şehitlik etrafında oluşturulan alana dikilerek can suyu verildi.

Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı Esat Kılınç oluşturulan “Başbuğ Alparslan Türkeş Hatıra Ormanı” ile merhum liderin hatırasının yaşatılacağını söyledi.

Ülkücü camianın vatanını milletini seven, onlar için gözünü kırpmadan canını feda edebilecek nesil yetiştirdiğine değinen Kılınç: “Başbuğ Alparslan Türkeş Hatıra Ormanı’ için Karaelbistan’da bulunan şehitliğin etrafındaki parselleri belirledik. Çünkü Ülkü Ocakları yeri geldiğinde gözünü kırpmadan şehit olabilecek kadar vatanını seven nesiller yetiştirmektedir. Bizler Elbistan Ülkü Ocakları olarak şehitliğin etrafının güzel görünmesi için yeşillendirme çalışmasına devam edeceğiz. Yetkili mercilerin de Şehitlik Anıtının peyzaj düzenleme işlerini tamamladığında çalışmalarımız daha da anlam kazanacaktır.

Başbuğumuz Alparslan Türkeş’i rahmet dualarla anıyoruz. Allah rahmet eylesin. Ruhu şad, mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Programa Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Üzeyir Bostan, Afşin ilçe teşkilatı, Afşin Ülkü Ocakları Başkanı, MHP Elbistan Belediye Meclisi Üyeleri, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet TIRAŞ. Elbistan Ülkü Ocakları Yönetim Kurulu Üyeleri ve ülkücüler katıldı.