Elbistan’da biçerdöver kontrolleri yapılmaya devam ediliyor

Bu amaçla Müdürlüğümüz tarafından ilçe biçerdöver kontrol ekipleri oluşturularak hasat dönemi boyunca biçerdöver kontrolleri yapılacaktır.

Elbistan Tarım ve Orman Müdürlüğü; Çiftçilerimizin mağdur olmamaları için, biçerdöver sahipleri ile aralarında sözleşme yapmaları, herhangi bir sorun yaşanması halinde hukuken mağdur olmamaları için tavsiyede bulunuluyor. Yangın çıkma ihtimaline karşı çiftçilerin ve operatörlerin çok dikkatli olmaları gerektiğini belirten Kontrol görevlisi teknik ekipler, yangın tehlikesine karşı hazırlıklı olmalarını, yeterli yangın söndürme ekipmanlarının ve hasat sırasında pulluk bağlı bir traktörü tarlada hazır bulundurmaları gerektiği konusunda çiftçilerimizi bilinçlendirerek konunun önemini vurguluyor.