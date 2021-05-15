Elbistan’da bir kişinin ölümüyle sonuçlanan olaya ilgili 4 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Ramazan Bayramının ilk günü işlenen Ali Yalçın cinayetiyle ilgili 4 kişi tutulandı.
Elbistan’da Ramazan Bayramı’nın ilk günü iki grup arasında çıkan kavgada silah kullanılması üzerine Ali yalçın (46) adlı vatandaşın ölümüyle ilgili 4 kişi tutuklandı.
Elbistan’ın kırsal Doğan Mahallesi’nde iki grup arasında başlayan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu kimin silahından çıktığı belli olmayan kurşunun hedefi olan Ali Yalçın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti
Olayın ardından soruşturma başlatan jandarma, kavgaya karışan 5 kişiyi gözaltına almıştı.
İşlemleri tamamlanan şüphelilerden B.K.(17), B.K.(32), Ö.K.(39), G.K.(37) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna gönderildi.
Şüphelilerden B.Y.(22) ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Ali Yalçın’ın kimin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybettiği ise kriminal raporuyla ortaya çıkacak.
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