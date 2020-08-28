Elbistan’da bir mahalle daha tozdan kurtarılıyor

Elbistan belediyesince geçen yıl açılan Ceyhan Nehri sahil yollarında asfalt çalışmasına geçildi.

Nehrin her iki yakası ile Kaynarca Gölü kıyısında genişletilen yolda alt yapı çalışmaları yapılıp yolun oturması beklenmişti.

Gariplik ve Kışla Caddesi’nde yapılan kaplama çalışmasının ardından ekipler sahil yollarına kaydırıldı.

Kaynarca Gölü kıyısında başlatılan asfalt çalışması, eski gazinolar bölgesinden başlayan sahil yoluna kaydırılacak.

Elbistan Belediyesi Fen İşleri Müdürü Hasan Demir, alt yapısı tamamlanan yoların asfaltlandığını söyledi.

Demir Aksu TV’ye yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Elbistan Belediyesi olarak Kışla Caddesi ve Gariplik Caddesi’ndeki asfalt kaplama çalışmalarını tamamladık. Ardından kaldırım düzenleme çalışmalarına geçtik ve şuanda da park bahçe müdürlüğü ekiplerimiz refüjlerde kırmızı toprak çalışmasını sürdürüyor. Yatırım yaptığımız bölge olarak kaynarca bölgesi, adalar bölgesi yani eski gazinolar bölgesindeki asfalt kaplama çalışmalarımızı tamamladık. Şuan kaynarca ve sahil yollarında asfalt kaplama çalışmalarına başladık. Bu bölgedeki çalışmalarımızı bir hafta içinde tamamlamayı planlıyoruz. Şehrimizdeki programlı işlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Sekiz ile on santimetre kalınlığında kaplama yapıyoruz. Desteklerinden dolayı Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz’e, emeklerinden dolayı mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.