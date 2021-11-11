Elbistan’da bir mahallenin daha ulaşım sorunu çözüldü

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin yeni çalışma noktası Elbistan ilçesinin Doğan Mahallesi oldu. Bölgeye giriş ve çıkışın sağlandığı ana arterde, altyapı çalışması tamamlandı. Bölgedeki birçok mahallenin kullandığı grup yolunda yolda 6 bin ton sıcak asfalt uygulaması gerçekleştiriliyor. Kısa süre içinde tamamlanması hedeflenen çalışma, İstiklal Üniversitesi Elbistan Meslek Yüksekokulu’nun da yer aldığı bölgeye ulaşımı önemli ölçüde kolaylaştıracak.

10 Mahalleye Ulaşım Sağlıyor

Doğan Mahallesi Muhtarı Önder Gerek yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediyemiz bölgedeki altyapı çalışmalarımızı bitirdi. Şimdi de hummalı bir asfalt çalışması gerçekleştiriliyor. Burası bir grup yolu, dolayısıyla aşağı yukarı 10 mahallemiz burayı kullanıyor. Yolun yapılması bize büyük bir kolaylık sağlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.