Elbistan’da bulgur fişekli saldırı: 2’si çocuk 5 yaralı
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde silahlı saldırı sonucu 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 05.06.2021, 23:54 06.06.2021, 16:51
Elbistan’da otomobil ile Cumhuriyet Mahallesi savaş sokak üzerindeki bir eve gelen A.Y. (32) yanında getirdiği pompalı tüfekle bulgur fişek kullanarak ateş açtı.
Bulgurların isabet ettiği çocuklar Abdulkadir A. (5), Meryem A. (3) ile Abdurrezzak A. (36), Abdulkadir.A. ve Abdurrahman A. Yaralandı.
Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Olayın faili A.Y.’yi yakalayarak gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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