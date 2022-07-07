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Elbistan’da cadde ve sokalar karnaval alanına dönüştü

Elbistan Belediyesi kent ekonomisinin canlanması için bir kez daha alışveriş bayramı düzenledi. Belediye başkanı Mehmet Gürbüz: “bayram öncesi düzenledikleri alışveriş bayramıyla başlayan ekonomik hareketlilik 25 Temmuzda başlayacak festival ile taçlanacak” dedi.

KAHRAMANMARAŞ 07.07.2022, 15:50
Elbistan’da cadde ve sokalar karnaval alanına dönüştü

Elbistan cadde ve sokakları bir kez daha hareketli günlere sahne oluyor.
Esnaflardan gelen talepleri dikkate alan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, vatandaşların rahat bir alışveriş yapabilmeleri için kentte bir kez daha alışveriş bayramı düzenlenmesine imkan sağladı.
Yapılan anket çalışmaları neticesinde Hulusi Efendi Bulvarı, Dulkadiroğlu Caddesi ve Ahmet Karacabey Caddesi trafiğe kapatıldı. Esnaflar işyerlerindeki ürünleri caddede kurulan stantlara taşıyarak indirimli satışlara başladı. Esnaflar ticari hacmin artmasından, vatandaşlar ise indirimli ürüne ulaşmaktan dolayı memnun.
Artan hareketlilik polisi de harekete geçirdi. Kent merkezinde yoğun güvenlik önlemi alan polis, vatandaşları uyuşturucu, sahte para ve dolandırıcılığa karşı uyarıyor.
Stantları ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ekonomideki zor günlerin dayanışmayla en az hasar ile atlatılabileceğini söyledi.
Düzenledikleri alışveriş bayramları ile esnafa can suyu, vatandaşa ise indirimli ürün sağlamaya çalıştıklarını belirten Başkan Gürbüz: “Biliyorsunuz dünyada küresel bir sıkıntı var. Enerji ve gıda sektörleri başta olmak üzere birçok alanda birçok ülke sorun yaşıyor. Haliyle bunun yansıması ülkemize Elbistan’ımıza da oluyor. Biz sıcak para akışını sağlamak adına, özellikle de gurbetçi vatandaşlarımızın yoğun olarak geldiği bu dönemde, dolayısıyla nakit alışverişi hızlandırmak ve vatandaşlarımızın daha rahat bir alışveriş imkanı bulabilmesi için sokaklarımızı kapattık ve yatay bir avm’ye geçtik. Bunu yapmadan önce esnafımıza bir anket yapmıştık, hangi caddeleri kapatalım, ne yapalım diye. Yapılan ankette Hulusi Efendi, Dulkadiroğlu ve Ahmet Karacabey Caddelerinin kapatılmasıyla ilgili yüzde 85 oranında talep geldi. Caddedeki esnaflarımız içerideki ürünlerini sokağa taşıdı. Sağladığımız olanak ile alışveriş süreci de uzamış oldu. Elbistan dinamik bir kent, hareketli nüfusu var. Dolayısıyla sadece gündüz saatlerinde ticaret olmuyor, akşamın geç saatlerine kadar ticaretin olduğu bir şehir. Biz burada ekonominin daha da hızlanması, hareketlenmesi vatandaşımızın bu yatay avm alışkanlığını edinmesi adına bu alışveriş bayramını düzenledik. İnşallah bundan sonra da 25 Temmuzda başlayacak olan Elbistan Festivaliyle de bu faaliyetlerimizi taçlandırmış olacağız. Sosyal, kültürel ve sanatsal festival çalışmalarının şehre ekonomik anlamda çok büyük bir girdisi oluyor. Geçen yıl yaklaşık 500 bin nüfus Elbistan’ı ziyaret etmişti. Biz bu sene bu ziyaretçi sayısının artacağını öngörüyoruz. Elbistan festivaliyle ilgili daha şimdiden kentimizdeki oteller neredeyse tam doluluk oranına yaklaşmış durumda. Konaklamayla ilgili Kahramanmaraş ve Malatya’da ki otellerden yardım alacağız. Geçen yıl yurtdışından 25 bin araç girişi olmuştu. Bu sene bu sayının 50 bin civarında olmasını tahmin ediyoruz. Geçen yıl festival döneminde Elbistan’da 500 milyon lira paranın döndüğü konuşulmuştu esnaf ve ticaret odasıyla yapmış olduğum görüşmelerde. Bu rakamın bu sene özellikle de kurun etkisiyle katlanacağını düşünüyorum. Haliyle de Elbistan ekonomisinin kapasitesinin artması, içerideki ticaretin bir de dışarıdan festival gibi, alışveriş bayramı gibi etkinliklerle vatandaşlarımızın gelmesi daha da katlayacaktır.  Bu ve buna benzer etkinlikler Elbistan’ın ticaret hacmini daha da genişletecektir. Esnafımız ve vatandaşımız yaptığımız bu tür etkinliklerden dolayı memnuniyetlerini dile getiriyor, bu da bizleri daha da motive ediyor. Ben şimdiden tüm vatandaşlarımızın kurban bayramını kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

#Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz #Elbistan Belediyesi
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