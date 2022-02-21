Elbistan’da çalınan otomobil Kahramanmaraş’ta bulundu

Elbistan’da Kümbet Mahallesi Malatya Caddesi üzerinde işletmecilik yapan A.D.’nin iş yerinin karşısındaki yolun kenarına park ettiği 46 EV 571 plakalı otomobil güpegündüz çalındı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan hırsızlık olayını saatler sonra fark eden A.D. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldu.

Güvenlik ve Mobese kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, otomobilin Kahramanmaraş il merkezine götürüldüğünü belirledi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi oto Hırsızlık Kısım Amirliği ekipleriyle yapılan koordineli çalışma sonucunda Kahramanmaraş Sanayi Sitesindeki boş bir alanda olduğu belirlenen otomobil alınarak sahibine teslim edildi.



Polis otomobili çalan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.