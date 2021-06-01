Elbistan’da cezaevi için kitap bağışı kampanyası

Adalet bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında ‘Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü’ kapsamında Elbistan e tipi kapalı ceza ve infaz kurumu için kitap bağış kampanyası başlatıldı.

Kent merkezi ile adalet sarayında oluşturulan noktalarda vatandaşların getireceği kitapların kabulü yapılacak.

Elbistan’daki kitap bağışı kampanyası Kaymakam Özkan Demir, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, kampanyayla ilgili hakim ve savcılar, Cezaevi Müdürü Halil Güneş, Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert, Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak ve ilgililerin katılımı ile yapılan mini bir törenle başlatıldı.

Türkiye genelinde başlatılan kampanya ile mahkumların bilgiye ulaşmalarının sağlanmasının hedeflendiğini belirten Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı: “Bugün Adalet Bakanı’mızın öncülüğünde başlatılan kampanya ile tutuklu ve hükümlülerin kitapla haşır neşir edilmesi ile eğitim ve kültür düzeyinin artırılması hedeflenmektedir.

Elbistan Cezaevi kütüphanesinde 4 bine yakın kitap bulunmaktadır. Ayrıca yaptığımız protokol ile de Elbistan Halk Kütüphanesi’ndeki 20 bine yakın kitaptan da faydalanabiliyoruz. Halkımızdan başlatılan bu kampanyada kitap bağışlayarak destek olmalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.