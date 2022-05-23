Elbistan’da cinayet! 16 yaşındaki çocuk...
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine bağlı kırsal Yapraklı Mahallesinde 16 yaşındaki çocuğun silahlı saldırısına uğrayan mahalle bakkalı hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ 23.05.2022, 12:34 23.05.2022, 15:56
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kırsal Yapraklı Mahallesinde bakkal işleten Seyit Ali Gül (34), önceden husumetli olduğu bildirilen 16 yaşındaki H.Ö.’nün silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı.
Mahalle sakinlerince haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan Gül yapıla müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri H.Ö.’yü olayda kullandığı silahla birlikte saklandığı evinde yakalayarak gözaltına aldı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.
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