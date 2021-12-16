Elbistan’da cinsel istismar iddiasıyla 2’si tutuklu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi

Elbistan’da 16 yaşındaki B.K.’ya cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla 2’si tutuklu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya mağdur B.K.’nin gönüllü avukatı Aydın Barosu avukatlarından Hasret Ülkü İblikci ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatının yanı sıra Antalya, Mersin ve Malatya Barosundan görevlendirilen avukatlar ile tutuklu ve tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Elbistan E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan tutuklu sanıklar F.Y. ile S.A. olayla ilgilerinin bulunmadığını öne sürerek tutukluluklarının sonlandırılmasını ve beraatlarını istedi.

Tutuksuz yargılanan sanıklar da cinsel istismar olayıyla ilgilerinin bulunmadığını iddia ederek adli kontrol kaydı kararının kaldırılmasını ve beraatlarını istedi.

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, iki sanığın tutukluluk halinin devamına, diğer sanıkların adli kontrol kararının devamına ve mağdur avukatlarının istediği delillerin toplanması ve mağdurun algılama yeteneğinin olup olmadığının İstanbul Adli Tıp Kurumu’nca belirlenmesi için duruşmayı 22 Mart 2022 tarihine erteledi.

Duruşmanın ardından Antalya, Mersin ve Malatya Barosu temsilcileriyle birlikte açıklama yapan mağdur avukatı Hasret Ülkü İblikci: “Bu duruşmada biz tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını ve tutuksuz sanıkların tutuklanmalarını talep ettik. Mahkeme heyeti, Adli tıp kurumuna gönderilen dosyanın dönüşüne karar verdi. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına adli kontrol kararı verilen tutuksuz sanıkların aynı şekilde adli kontrol hükümlerinin devamına karar verildi. Bizim delillerin toplanması talebimiz olumlu karşılandı. Duruşma 22 Mart 2022 tarihine ertelendi.biz bu dosyada sadece mağdur çocuğumuzun değil başka çocukların da mağdur olduğunu ifade ettik. Dosyadaki kayıtlarda başkaca küçük çocukların müstehcen görüntüleri ve videoları mevcut. Bununla ilgili de sayın mahkemeden suç duyurusunda bulunması hakkında talepte bulunduk. Bununla ilgili çalışmaları kendimiz de yapacağız. Adalete inancımız tamdır. Bir sonraki duruşmayı bekliyoruz. Bugün buraya bize destek olmak için gelen Antalya, Mersin ve Malatya Barosu temsilcilerine çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Mağdurun ablası B.C.’da: “Adalete ve devlete güveniyoruz. Bir sonraki duruşmada herkesin hak ettiği cezayı alacağına inancımız tamdır” diye konuştu.