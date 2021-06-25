Elbistan’da çocuklar için halı saha!
Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz Elbistan’da minik çocuklarla halı saha maçı yaptı.
KAHRAMANMARAŞ 25.06.2021, 16:09 25.06.2021, 18:07
Geçtiğimiz aylarda Elbistanlı minikler Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz’u kısıtlamalar sonrası halı sahaların açılmasıyla birlikte futbol maçına davet etti.
Daveti kırmayan İl Müdürü Boz miniklerle futbol karşılaşmasına çıktı.
İşte o güzel karşılaşmadan görüntüler sizlerle…
Karşılaşmanın ardından miniklere Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.
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