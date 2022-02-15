Elbistan’da deforme olan yolların onarımı yapılıyor

Elbistan’da yoğun kış koşulları nedeniyle deforme olan yollar onarılmaya başlandı.

Günler süren kar yağışıyla mücadele sırasında, küreme ve tuzlama çalışmaları nedeniyle bozulan bazı yollarımı yapılıyor.

Kentteki yoğunluğa göre sıralama yapan fen işleri müdürlüğü ekiplerinin, genel bir bakım onarım yapacağı belirtildi.

Çalışmaları takip eden Fen İşleri Müdürü Ferhat Balta, kent genelinde onarım çalışması yürütüldüğünü söyledi.



Yıl sonu itibarıyla kendi onarım malzemelerini ürettiklerini ve hazırlıklı bir çalışma yürüttüklerini belirten Balta, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Elbistan Belediyesi olarak kış ayına hazırlıklı başlamıştık. Büyük bir aksaklık yaşamadan yaptığımız çalışmaların ardından şimdi de, kış koşulları nedeniyle deforme olan yollarda onarım çalışması yürütüyoruz. Yıl sonunda bu günleri ön görerek kendi üretimimiz olan malzemeyi kullanıyoruz. Bu sayede yaklaşık 500 bin lira gibi bir rakam da belediyemizin kasasında kalmış oldu. Vatandaşlarımızın rahat bir şekilde araçlarını kullanabilmeleri için çalışmalarımızı şehrimizin tamamında yapmak üzere planlamamız hazır” şeklinde konuştu.