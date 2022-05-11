Elbistan’da dolu ve selden etkilenen bazı tarım alanlarında yeniden ekim yapılıyor

Türkiye’nin dördüncü büyük ovası olan Elbistan ovasında dolu ve selden hasar gören tarım alanlarında yeniden ekim yapılıyor.

Önceki hafta etkili olan dolu sel tarım alanlarını olumsuz etkiledi.



Bölgedeki binlerce dekar tarım alanında ekilen pancar donun ardından bu kez de selden etkilendi. Doludan etkilen bir diğer ürün ise mısır.

Hububattaki kaybın telafisi olmazken, pancar da ise bazı çiftçiler üçüncü kez ekim yapıyor.



Dolu ve selden en çok etkilenen yerlerden olan kırsal Geçit Mahalle Muhtarı Kadir Küçük, doğal afetler nedeniyle yeniden ekim nedeniyle maliyetlerin yükseldiğini söyledi.

Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüğü ekiplerinin bölgede inceleme ve hasar tespit çalışması yaptığına değinen Muhtar Küçük, “Geçtiğimiz hafta bölgemizde şiddetli dolu yağışıyla beraber sel felaketi yaşandı. Ekili tarım alanları büyük hasar gördü. Tek tesellimiz can kaybı yaşanmayışıydı. Yeniden ekim yapmak zorunda kalan çiftçimizin ekim ve üretim maliyetleri arttı. Devletimiz var olsun, yetkililer bölgemize gelerek inceleme ve hasar tespit çalışması yaptı. İnşallah çiftçimizin hasarı tazmin edilecek. Halkımıza tekrardan geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Bölge çiftçileri de dolu ve selden olumsuz etkilendiklerini belirterek, bazı ürünlerde yeniden ekim yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.