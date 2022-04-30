Elbistan’da düzenlenen alışveriş şenliği ile alan da satan da memnun

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün yatay AVM olarak nitelendirdiği alışveriş şenliğinde trafiğe kapatılan caddelerde yapılan bayram alışverişleri esnafın yüzünü güldürürken, vatandaşlar da uygun fiyata alışveriş yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün esnafın kazancının artırılmasının yanı sıra vatandaşların da rahat ve uygun fiyata alışveriş yapabilmesine olanak sağlamak için başlattığı alışveriş bayramı büyük ilgi gördü.

Trafiğe kapatılan caddelerde stant açan esnaflar yoğun tempoda satış yaparken, vatandaşlar da indirimli ve rahat bir şekilde alışveriş yapabilmenin mutluluğunu yaşadı.

Cadde cadde dolaşarak esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Gürbüz, hediye çekilişlerinin de yapılacağı indirimli günlerin her kesim tarafından takdirle karşılandığını söyledi.

Şenliğin karnavala dönüştüğünü belirten Gürbüz yaptığı açıklama şunları söyledi:

“Elbistan bayramı Cuma gününden yaşamaya başladı. Başlattığımız alışveriş şenliğine komşu kentimizin yanı sıra çevre şehirlerden gelen vatandaşlarımızın da olması esnafımızı ve bizleri sevindirdi. Şuanda büyük bir coşku yaşanıyor. Elbistan halkı dışarı çıktı. Caddeler sokaklar tıklım tıklım doldu diyebiliriz. Her yerde alışveriş etkinliği var. Esnaf ve vatandaşlarımızla yaptığım sohbetlerde onların güler yüzünü gördüm. Esnafımız mutlu, alışverişlerini büyük indirimlerle ekonomik şartlarda yapan vatandaşlarımız mutlu. Ben Kahramanmaraş il merkezi ve diğer ilçelerimizden bütün vatandaşlarımızı Elbistan'a davet ediyorum, onları burada ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı ifade etmek istiyorum. Vatandaşlarımızın yaptığımız çağrıya olumlu yanıt vermeleri, esnafımızın vatandaşımızın daha ekonomik şartlarda alışveriş yapma imkanını desteklemeleri bizim için son derece mutlu edicidir. Burada vatandaşlarımızla, esnaflarımızla beraber sahada iftar yaptık. İftardan sonra vatandaşlarımız aynı ilgiyle sokakları doldurdu. Elbistan karnaval havasına büründü. Bundan sonraki süreçte de bu kapsamda yapmış olduğumuz çalışmaları geliştirmeyi, daha da ileri noktalara taşımayı düşünüyoruz. Emek veren, destek olan heyecanımızı taşıyan herkesi yürekten kutluyorum. Ve bu şenliğin amacına ulaştığını düşünüyorum.”

Esnaflar da şenliğin amacına ulaştığını ve satış cirolarının normal günleri kat be kat geçtiğini belirterek belediye başkanı Gürbüz’e ve vatandaşlara teşekkür etti.