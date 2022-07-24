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Elbistan’da evinde kenevir yetiştirdi gözaltına alındı 

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde jandarma ekipleri, evlerinde kenevir bitkisi yetiştiren 1 kişiyi gözaltında aldı. 

KAHRAMANMARAŞ 24.07.2022, 15:01
Elbistan’da evinde kenevir yetiştirdi gözaltına alındı 

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Gökçek Mahallesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri harekete geçti. S.S’nin (38) evinin bahçesinde arama yapan jandarma ekipleri, 15 kök kenevir bitkisi buldu. Kenevirlere el koyan ekipler, S.S hakkında yasal işlem başlattı.

#Kahramanmaraş #Elbistan #Aksu Tv #aksu tv haber
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