Elbistan’da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Edinilen bilgiye göre, Erdal Okman (34) yönetimindeki 16 JLS 80 minibüsün Elbistan-Malatya kara yolu Sevdilli Mevkisi’nde kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 1’i ağır 7 kişi yaralandı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Elbistan Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza yapan minibüsteki kişilerin Elbistan TOKİ Konutları inşaatında çalıştıkları ve memleketleri Diyabakır’a gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.