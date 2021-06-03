Elbistan’da firari hükümlü yakalandı
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde JASAT timleri tarafından düzenlenen operasyonda hakkında 21 yıl 102 gün hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
KAHRAMANMARAŞ 03.06.2021, 09:25
Alınan bilgilere göre, Elbistan İlçesinde hırsızlık suçundan hakkında 21 yıl 102 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. (20), JASAT timleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan hükümlü jandarmada işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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