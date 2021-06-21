Elbistan’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı!

Edinilen bilgiye göre, Saadettin T. İdaresindeki 46 EH 909 plakalı otomobil ile Fırat G. idaresindeki 16 ADY 842 plakalı hafif ticari araç Orhangazi Mahallesi Binali Yıldırım Bulvarı üzerinde çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri Saadettin T. ve Fırat G. ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan H.T., A.E. ve H.S. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.