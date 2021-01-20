Elbistan’da hava sıcaklığı gece -25’e düştü

Elbistan’da önceki gün etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava etkili olmaya başladı.

Gündüz güneşli havaya rağmen termometreler eksi 8 dereceyi gösterirken, akşam ve gece saatlerinde ise sıcaklık eksi 25 dereceye kadar düştü.

Soğuk hava araçları da etkiledi. Donan birçok araç takviye yapılarak çalıştırılabildi.

Kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava görsel güzellikleri de beraberinde getirdi.

Kaynarca gölündeki buhar, ağaçlardaki kar ve kristaller görsel şölen oluşturdu.