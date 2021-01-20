Elbistan’da hava sıcaklığı gece -25’e düştü
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yağan karın ardından hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi 25’e kadar düştü. Soğuk nedeni ile çalışmayan birçok araç takviye yapılarak çalıştırıldı. Dondurucu soğuk ilçede görsel güzellikleri de ortaya çıkardı.
KAHRAMANMARAŞ 20.01.2021, 14:19 20.01.2021, 14:26
Elbistan’da önceki gün etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava etkili olmaya başladı.
Gündüz güneşli havaya rağmen termometreler eksi 8 dereceyi gösterirken, akşam ve gece saatlerinde ise sıcaklık eksi 25 dereceye kadar düştü.
Soğuk hava araçları da etkiledi. Donan birçok araç takviye yapılarak çalıştırılabildi.
Kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava görsel güzellikleri de beraberinde getirdi.
Kaynarca gölündeki buhar, ağaçlardaki kar ve kristaller görsel şölen oluşturdu.
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