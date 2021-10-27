Elbistan’da ‘her çocuk bir fidan’ kampanyasıyla 1 milyon fidan toprakla buluşturulacak

Elbistan Belediyesi’nce kentin ağaçlandırılmasına katkı sağlamak için ‘Her çocuk bir fidan’ sloganıyla ağaçlandırma kampanyası başlatıldı.



İlçe genelinde öğrencilerin de katılımıyla organize edilen ağaçlandırma çalışmalarında ilk etapta 110 bin, devamında ise 1 milyon çam fidanının dikilmesi hedefleniyor.

Kampanyanın start programın Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de öğrencilerle birlikte fidan dikti.



Öğrencilere ekmeleri için çam fidanı tohumu bulunan kalem hediye eden Belediye Başkanı Gürbüz yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Elbistan’da her çocuğumuz için bir fidan kampanyası başlattık. Bütün okullarımıza bugünden itibaren 110 bin civarında çam fidanı dikeceğiz. Hedefimiz 1 milyon fidana ulaşmak. Burada yavrularımızla beraber fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Hem onlara bir farkındalık oluşturmak, hem de onların onlarla beraber büyüyecek bir fidanları olması, onların bakımını üstlenmesiyle ilgili bir çabamız var. Biz yavrularımıza onunla beraber fidan tohumunu içeren kalem de hediye ediyoruz. Amacımız onların çevreye olan duyarlılığını artırmaktır. Çünkü hava kirliliğinden çevresel sıkıntılardan başka türlü kurtulmamız mümkün değil. Rekreasyon alanlarını belediye olarak bir yapıyoruz ancak onların sahiplenilmesi adına biz yavrularımızla beraber, onlarla birlikte büyüyebilecekleri fidanları toprakla buluşturuyoruz.”