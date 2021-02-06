Elbistan’da hırsızlık şüphelisi 7 kişi tutuklandı

Elbistan’da çok sayıda iş yerinin çelik kasasını açarak on binlerce lira para ve bir o kadar da malzeme çalan hırsızlık şebekesi çökertildi.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyonlarda, değişik tarihlerde ilçe merkezindeki iş yerlerinin kapısını zorlayarak içeriye girip çelik kasalardaki on binlerce lira ve döviz ile elektronik eşya, sigara ve içki çalan 8 kişi ilçe emniyet müdürlüğü asayiş büro amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.



Mahkeme kararı ile şüphelilerin ikametinde yapılan aramalarda, işyerlerinden çaldıkları elektronik eşyalar ile kapı ve çelik kasa açmak için kullandıkları aletler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden K.P. (30), A.F. (28), M.Y. (28), İ.D. (21), S.P. (22), Ö.G. (34), ve B.K. (37) tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na gönderildi. S.D. ise savcılıktaki ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.