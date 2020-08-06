Elbistan’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Binali Yıldırım Bulvarı’nda N.A. idaresindeki 46 VG 511 plakalı otomobil ile R.S. idaresindeki 46 DB 506 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi.



Kazada yaralanan R.S., S.S., E.A.(88), N.A., İ.A. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada ağır olarak yaralanan Esme Akbaş(88) burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.