Elbistan’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2’si ağır 4 kişi yaralandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Abdurrahman S. idaresindeki 46 MA 1343 plakalı otomobil ile, İsa E.nin kullandığı 44 NY 290 plakalı otomobil Güneşli Mahallesi Binali Yıldırım Bulvarı üzerindeki kavşakta çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüleri ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Zehra E. ve Fatma D. yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan İsa E. ile Fatma D.nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.