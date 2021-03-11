Elbistan’da indirim sokağı uygulaması hayata geçiyor

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün katkıları ile hayata geçirilen proje ile şehrimizdeki esnaflara sahip çıkma adına #EsnafımınYanındayım kampanyası düzenleniyor.

Esnaflara destek olmak amacıyla uygulanan alışveriş bayramı 13 Mart Cumartesi günü Dulkadiroğlu Caddesi’nde bulunan esnaflar o güne özel indirimler yapacak.

Cadde trafiğe kapatılacak ve insanların alış verişi rahat bir şekilde yapması sağlanacak.

Elbistan Belediyesi’nin hayata geçirdiği bu uygulamadaki amacın ise pandeminin esnaflara olan zararlarını en aza indirmek olduğu öğrenildi.