Elbistan’da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Orhangazi Mahallesi’nde yapımı devam eden inşaattan düşen talihsiz işçi yaralandı.

Eldelek Caddesi üzerindeki inşaatın 3. Katından sundurma üzerine düşen A.K. isimli işçinin yardımına arkadaşları koştu.

İhbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Elbistan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan talihsiz işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruması sebebiyle Kahramanmaraş’a sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.