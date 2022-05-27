Elbistan’da kaçak aksesuar operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Elbistan KOM Grup Amirliği ekipleri, Şanlıurfa’dan Elbistan’da telefon aksesuarları satmak amacıyla gelen T.Ö’nün aracında yaptığı aramada yaklaşık 2 bin 500 adet cep telefonu aksesuarları buldu. Kaçak ürünlere el koyan ekipler, T.Ö. hakkında yasal işlem başlattı.

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