Elbistan'da kaçak çay ve sigara ele geçirildi!

Elbistan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada kaçak çay ve sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde şüphe üzerine durdurulan plakası belirlenemeyen kapalı kasa kamyonet içerisinde yapılan aramada 750 bin dal sahte bandrollü makaron ile 20 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerin sahibi olduğu belirlenen M.A ile H.A isimli şahıslara 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunundan işlem yapılırken, tahkikatın devam ettiği öğrenildi.