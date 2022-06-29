Elbistan’da kaçak tütün sevkiyatına polis engeli
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan armada 500 paket kaçak tütün ele geçirildi.
KAHRAMANMARAŞ 29.06.2022, 16:46
Elbistan KOM Grup Amirliği ekipleri, tütün ve tütün mamullerinin kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalarda Malatya-Elbistan yolu üzerinde durdurulan bir araçta yapılan kontrollerde iki adet valiz içerisinde 500 paket içi doldurulmuş sigara ele geçirildi.
Kaçak tütünlere el koyan ekipler, Cumhuriyet Savcısının talimatı kapsamında şahıslar hakkında yasal işlem başlattı.
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