Elbistan’da kamyonetin çarptığı yaya yaralandı

Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresinde kamyonet, Malatya Caddesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe G.’ye çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları Ayşe G.’yi Elbistan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.