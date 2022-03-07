Elbistan’da kamyonetin çarptığı yaya yaralandı
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya yaralandı. İlk tedavisi olay yerinde yapılan yaya hastanede tedavi altına alındı.
KAHRAMANMARAŞ 07.03.2022, 13:52
Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresinde kamyonet, Malatya Caddesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe G.’ye çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları Ayşe G.’yi Elbistan Devlet Hastanesine kaldırdı.
Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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