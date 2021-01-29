Elbistan’da kar yağışı etkili oluyor

Elbistan’da gecenin ilerleyen saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı bir kez daha doğayı beyaza bürüdü.

Belediye ekipleri ulaşımda aksaklık yaşanmaması için gece boyu yaptığı mesaiye sabah saatlerinde de devam etti.

Sabah mesai için yola çıkan vatandaşlar dikkatli davranarak kaza yaşanmasının önüne geçti.

Elbistan belediyesinin küreme ekipleri de kaldırımlarda biriken karları küredi. Kaldırımlar yürünebilir hale getirildi.

Karla mücadelenin yanı sıra karı eğlenceye dönüştürenler de oldu. Uzun Çarşı esnafları kar sevincini kardan adam yaparak paylaştı.