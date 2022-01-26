Elbistan’da kardeşini öldüren ağabeye verilen ceza belli oldu
Elbistan’da Akören Mahallesi’nde kardeşler arasında çıkan tartışmada aldığı bıçak darbesi sonucu hayatını kaybeden Erman Öztürk’ü öldüren ağabeyine verilen ceza belli oldu.
KAHRAMANMARAŞ 26.01.2022, 15:40
Elbistan Ağırceza Mahkesi’nde görülen davada kardeşinin ölümüne neden olan ağabeyi Erdal Öztürk’e 18 yıl 2 ay hapis cezası verildi.
Akören Mahallesi’nde 17 Kasım 2020 yılında meydana gelen olayda, ağabey Erdal Öztürk ile kardeşi Erman Öztürk arasında aileye ait besi çiftliğinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmış; tartışmanın büyümesi üzerine ağabey Erdal Öztürk, kardeşi Erman Öztürk’ü (36) bıçaklayarak ölümüne sebep olmuştu.
Elbistan’da Ağırceza Mahkemesi’nde bugün görülen davada kardeşinin ölümüne neden olan Erdal Öztürk’e 18 yıl 2 ay hapis cezası verilirken, olay yerinden kaçan ve Jandarma ekipleri tarafından yeri belirlenip yakalanan Erdal Öztürk’ü sakladığı belirlenen bir kişiye de 5 ay hapis cezası verildi.
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