Elbistan’da kardeşini öldüren ağabeye verilen ceza belli oldu

Elbistan Ağırceza Mahkesi’nde görülen davada kardeşinin ölümüne neden olan ağabeyi Erdal Öztürk’e 18 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Akören Mahallesi’nde 17 Kasım 2020 yılında meydana gelen olayda, ağabey Erdal Öztürk ile kardeşi Erman Öztürk arasında aileye ait besi çiftliğinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmış; tartışmanın büyümesi üzerine ağabey Erdal Öztürk, kardeşi Erman Öztürk’ü (36) bıçaklayarak ölümüne sebep olmuştu.

Elbistan’da Ağırceza Mahkemesi’nde bugün görülen davada kardeşinin ölümüne neden olan Erdal Öztürk’e 18 yıl 2 ay hapis cezası verilirken, olay yerinden kaçan ve Jandarma ekipleri tarafından yeri belirlenip yakalanan Erdal Öztürk’ü sakladığı belirlenen bir kişiye de 5 ay hapis cezası verildi.