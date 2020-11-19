Elbistan’da kardeşini öldüren şahıs tarlada saklanırken yakalandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde tartışma yaşadığı kardeşini bıçaklayarak ölümüne neden olan şahıs tarlada saklanırken yakalandı.

KAHRAMANMARAŞ 19.11.2020, 00:03
Elbistan’da kardeşini öldüren şahıs tarlada saklanırken yakalandı

İlçeye bağlı kırsal Çatova Mahallesinde Erdal Ö.(43), kardeşi Erman Ö.(39)  ile yaşadığı tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, kardeşini bıçakla yaralayıp ölümüne sebep olmuştu.

Olayın ardından kayıplara karışan ağabey Erdal Ö. Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin başlattığı çalışma neticesinde, akşam saatlerinde Çıtlık Mahallesindeki bir çiftlikten kaçarken arazide saklanır şekilde yakalandı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Erdal Ö’nün işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

#Kahramanmaraş #Elbistan
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