Elbistan’da kırsal mahalleler de hizmetle tanıştı

Elbistan ilçe merkezinde yoğunlaşan altyapı çalışmaları nedeniyle 2021 yılının kırsal mahalle yılı ilan edilmesinin ardından, birçok kırsal mahalle tarihinde ilk kez asfalt ve kilit parke yolla tanıştı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün kırsalda yaşayan vatandaşları da düşünerek aldığı kararın ardından, birçok kırsal mahalle hizmete kavuştu.



İlçeye bağlı kırsal Tepebaşı (Kastal) Mahallesi de, kilit parke taşıyla kaplanarak tarihinde ilk kez yakışır bir yola kavuştu.

Beş dönemdir muhtarlık yaptığını belirten Hüseyin Gündağ, bugüne kadar köylerine hiçbir belediye başkanının gelmediğini belirterek, Mehmet Gürbüz’ün kendilerine ilkleri yaşattığını söyledi.

Kırsal mahalle yılı ilan edilmesinin ardından Tepebaşı (Kastal)’ın tozdan çamurdan kurtarıldığını belirten Gündağ: “Ben beş dönemdir muhtarım. Daha önce mahallemize hiç belediye başkanı gelmemişti. Bugüne kadar hiçbir belediye başkanının yapmadığını Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz yaptı. Hem köyümüze geldi, hem de muhtarlar toplantısı yaptı. Belediye başkanımız Mehmet Gürbüz bey seçildiğinden buyana sürekli mahalleleri geziyor. Bizim mahallemize de birkaç kez gelerek planlama yaptı. O sayede köyümüze hizmet geldi. Mahallemizin bütün yolları kilit parke taşıyla döşendi. Sadece büyükşehir belediyesine ait olan ana yol kaldı. Ana yollarımızda önümüzdeki yıl büyükşehir belediyesi tarafından asfaltla kaplanacak. Belediye başkanımızın hizmetlerinden memnunuz. Bizim için önemli olan Ankara değildir, Elbistan’dır” ifadelerini kullandı.



Sosyal demokrat yapısıyla bilinen mahallede bugüne kadar ak partiye bir oy dahi çıkmadığını belirten muhtar Gündağ, buna rağmen ayrım yapılmaksızın hizmet getirilmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Yerel seçimlerde Mehmet Gürbüz’e olan borcumuzu ödeyeceğiz



Yerelde Gürbüz’ün en büyük destekçilerinden biri olacağını belirten muhtar Gündağ: “Biz muhtarların gözü belediyelerdedir. Çünkü bizim ihtiyacımız olan hizmetler yerel yönetimlerdedir. Yapılan hizmetler vatandaşlarımızı da oldukça memnun etti. Kim memnun olmaz ki bu hizmetlerden. Sadece pınarımızın ıslah edilmesi için Elbistan Belediyesince 60 kamyon killi toprak getirildi. Şunu belirteyim, kendisine oy vermedik ama, yarın seçim olsa başkanımızın arkasında duracak ilk adam ben olurum. Ben başka partili olabilirim ama yerel seçimlerde Mehmet Gürbüz’ün yanındayım. Ben sosyalist düşünen bir insanım, belediye başkanımız parti ayrımı yapmaksızın hizmet getirdi. Kendisi tüm köyleri geziyor. Bu köyden AK Parti’ye 1 oy dahi çıkmamasına rağmen bu hizmet yapıldıysa, artık halk ta bundan sonra düşünür artık. Çünkü halk şunu bekler, gelip yapacaksın ki onlar da sana bir şey versin. Seçim zamanında biz de borcumuzu ödeyeceğiz” diye konuştu.