Elbistan’da kişiden zorla para alan sanıklara 24 yıl hapis cezası

Elbistan’da O.P. (38) adlı şahsın cebinden zorla para aldıkları iddiasıyla yakalanan D.A. (30) ve S.D. (30)’nin yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı.

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla sanıklar suçsuz olduklarını söyleyerek beraatlarını istedi

Mahkeme heyeti yağma suçundan sanıkları 12 şer yıl hapis cezasına çarptırdı.