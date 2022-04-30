Elbistan’da kişiden zorla para alan sanıklara 24 yıl hapis cezası
Elbistan’da bir vatandaşın cebinden zorla para aldıkları iddiasıyla yargılanan iki sanık 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
KAHRAMANMARAŞ 30.04.2022, 13:52
Elbistan’da O.P. (38) adlı şahsın cebinden zorla para aldıkları iddiasıyla yakalanan D.A. (30) ve S.D. (30)’nin yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı.
Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla sanıklar suçsuz olduklarını söyleyerek beraatlarını istedi
Mahkeme heyeti yağma suçundan sanıkları 12 şer yıl hapis cezasına çarptırdı.
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