Elbistan’da Kitap Kardeşliği Projesi Yüzleri Güldürdü

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Elbistan Anadolu Lisesi Okul Müdürü Birkan Şatıroğlu “Kütüphanecilik Kulübü olarak 58. Kütüphaneler Haftası Etkinlikleri kapsamında “Okumayı seviyoruz, sevdirmek için yola çıkıyoruz.” sloganıyla tüm okul çapında “Kitap Kardeşliği” adında bir proje başlattık. Amacımız insan ve toplum hayatında artık önemi inkâr edilmeyen kitapları armağan ederek minik kalplerle lise öğrencileri arasında bir sevgi köprüsü kurmak, kitapların tekrar kullanıma kazandırılması ve okuma çağındaki çocukların daha çok kitaba ulaşmasına imkân vermek, aynı zamanda da okulumuz öğrencilerinin yardımlaşmanın verdiği manevi hazzı hissetmelerini sağlamaktı” dedi.

Kulüp Öğretmeni Gülhan Güneş Güler ise, “Okulumuz öğrencilerinin tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak katılım sağladığı, kitap okumayı sevdirmek ve çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla başlattığı Kitap Kardeşliği Projesi, okul içinde büyük ilgi görerek kısa zamanda başarıya ulaştı ve yüzlerce kitabın toplanması sağlandı. Ayrıca “Askıda Kitap” isimli bir uygulama başlatarak öğrencilerimizin ilkokul seviyesine uygun olarak seçtiğimiz kitap listesinden oluşan masal kitaplarından birini veya birkaçını satın alarak minik kardeşlerine armağan etmelerine vesile olduk” diye konuştu.

Projeden sorumlu Müdür Yardımcısı Mehmet Karahan’da, “Proje kapsamında minik öğrencilere kitapların yanında çeşitli armağanlar da vererek Dünya Kitap Gününü bir bayram şenliği havasında kutladık. Öğrencilerimiz, kitaplar, kitap okumanın önemi gibi konularda çocuklarla mini bir sohbet gerçekleştirerek ‘İlkokuldan liseye her yaşta okumalıyız’ mesajını verdiler. Palyaço ve masal kahramanları kostümü giyen abla ve abileriyle bol bol hatıra fotoğrafı çektirip eğlenen ve hediyelerini özenle açan miniklerin mutluluğu görülmeye değerdi” ifadelerini kullandı.