Elbistan’da kız çocuğuna cinsel istismar! 13 kişi gözaltına alındı

Elbistan’da lise öğrencisi B.K. (16) ya cinsel istismarda bulundukları öne sürülen 13 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, uygunsuz görüntüleri ile tehdit edilerek yaklaşık iki yıldır cinsel istismara maruz kaldığını iddia eden B.K. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldu.

Polis, B.K.’nin ifadeleri doğrultusunda kimlik bilgileri ve adreslerine ulaştığı şüphelileri eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin yarın savcılığa sevk edilecekleri öğrenildi.