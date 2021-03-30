Elbistan’da kız çocuğuna cinsel istismar! 13 kişi gözaltına alındı
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddia edilen 13 kişi gözaltına alındı.
KAHRAMANMARAŞ 30.03.2021, 17:56 30.03.2021, 18:08
Elbistan’da lise öğrencisi B.K. (16) ya cinsel istismarda bulundukları öne sürülen 13 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, uygunsuz görüntüleri ile tehdit edilerek yaklaşık iki yıldır cinsel istismara maruz kaldığını iddia eden B.K. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldu.
Polis, B.K.’nin ifadeleri doğrultusunda kimlik bilgileri ve adreslerine ulaştığı şüphelileri eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin yarın savcılığa sevk edilecekleri öğrenildi.
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