Elbistan’da komşu kavgası: 1 ölü 1 yaralı

Kırsal İğde Mahallesinde komşular arasında çıkan tartışmada M.T.(30) yanında bulunan otomatik av tüfeği ile komşularına ateş açtı.

Olayda yaralanan Hasan Marangoz (45) ile kızı Sıla Marangoz haber verilmesi üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince, Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sıla Marangoz yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Baba Hasan Marangoz’un tedavisine devam ediliyor.

Şahıs jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı