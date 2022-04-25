Elbistan’da komşu kavgası: 1 ölü 1 yaralı
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde komşular arası çıkan tartışmada silah kullanılması sonucu 14 yaşındaki Sıla Marangoz hayatını kaybetti, babası hasan Marangoz ise yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 25.04.2022, 21:26
Kırsal İğde Mahallesinde komşular arasında çıkan tartışmada M.T.(30) yanında bulunan otomatik av tüfeği ile komşularına ateş açtı.
Olayda yaralanan Hasan Marangoz (45) ile kızı Sıla Marangoz haber verilmesi üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince, Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sıla Marangoz yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Baba Hasan Marangoz’un tedavisine devam ediliyor.
Şahıs jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı
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